Così George Martin arrangiò i Beatles

George Martin ha svolto un ruolo fondamentale nella creazione del sound dei Beatles, contribuendo alla loro evoluzione artistica e sonora. Spesso ricordato come il “quinto Beatle”, il suo talento di produttore ha influenzato profondamente le registrazioni e le innovazioni del gruppo. Questa introduzione analizza il suo contributo, sottolineando l’importanza del suo lavoro nel definire i tratti distintivi della musica dei Beatles, senza enfasi o sensazionalismi.

Mettendo per una volta da parte il cliché che lo ha spesso descritto come il «quinto Beatle» (in coabitazione con Brian Epstein, il loro manager storico), non si può non dare a Cesare ciò che gli appartiene: sarebbe impossibile, infatti, non tenere conto del ruolo fondamentale svolto da Sir George Martin (1926-2016), produttore di tutti i dischi in studio dei Beatles tranne Let It Be, nella costruzione del sound del quartetto di Liverpool. In aprile, Curvebender pubblicherà un'edizione lussuosa di una selezione di partiture scritte proprio da George Martin per i quattro Beatles, arrangiamenti che hanno contribuito a plasmare il suono della musica moderna.

