Così è morto Emanuele Crans Montana la verità 20 giorni dopo la strage

Emanuele Galeppini aveva solo 16 anni, un talento già riconosciuto nel mondo del golf giovanile italiano, quando la notte di Capodanno la sua vita si è spezzata nella strage di Crans-Montana. Un nome che, nelle ultime settimane, è diventato simbolo di una tragedia collettiva e di una lunga attesa di verità per le famiglie delle vittime. La sua morte, inizialmente avvolta da dubbi e ipotesi contrastanti, è oggi al centro di nuovi e drammatici accertamenti. >> “Un complice.”. Federica Torzullo, ipotesi choc sul marito Claudio. Cosa sta succedendo Le indagini hanno fatto un passo decisivo grazie agli esami disposti in Italia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La strage di Crans-Montana, il papà di Emanuele: “Vogliamo sapere come è morto nostro figlio”I genitori di Emanuele, il diciassettenne deceduto a Crans-Montana, chiedono chiarimenti sulla sua morte.

Oggi l'autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, mistero sulla richiesta del Dna - I due esami, richiesti dalla procura di Roma, servono a chiarire le cause della morte del giovane il cui corpo, come sottolineano i legali della famiglia Alessandro Vaccaro, Nicola Scodnik e Matteo Pe ... primocanale.it

Strage di Crans-Montana, l’autopsia rivela: Emanuele Galeppini è morto per asfissia - Emanuele Galeppini, sedicenne campione di Golf genovese tra le sei vittime italiane della strage di Crans-Montana, è morto per asfissia: è quanto è ... fanpage.it

