Cos'è l'eye sculpting? Il trucco architettura che scolpisce gli occhi

L'eye sculpting è una tecnica di trucco mirata a valorizzare e ridefinire la forma degli occhi attraverso l'uso di luci e ombre. Non si tratta solo di estetica, ma di un vero e proprio lavoro di architettura dello sguardo che mira a migliorare la simmetria e l’aspetto naturale degli occhi, offrendo un risultato sobrio e armonioso. È un metodo efficace per valorizzare lo sguardo in modo delicato e naturale.

Non è solo una tecnica di make-up, ma un vero lavoro di architettura dello sguardo. L’ eye sculpting è il trucco occhi che punta a ridefinire e “scolpire” la forma dell’occhio attraverso giochi di luci e ombre, valorizzandone la struttura naturale e correggendo otticamente piccole asimmetrie. Un approccio sartoriale al make-up, sempre più richiesto nei backstage delle sfilate, nei red carpet e sui social. Cos’è l’eye-sculpting. A differenza dello smoky eye o del classico trucco grafico, l’eye sculpting non segue uno schema rigido. Si adatta alla morfologia dell’occhio: grande o piccolo, incappucciato, allungato, rotondo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cos’è l’eye sculpting? Il trucco architettura che scolpisce gli occhi Leggi anche: L’abilità che aiuta a migliorare l’apprendimento, ma che molti sottovalutano: cos’è la metacognizione Leggi anche: Cos’è la parafilia: l’attrazione sessuale che gli italiani hanno cercato in massa su Google Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Hybrid Beauty: trucco e skincare insieme per una pelle perfetta; Recensione Patch Occhi Benton Snail Bee Ultimate Hydrogel Eye Patch; Il Baracchino – La serie animata italiana che vola a Hollywood; Perché Emmanuel Macron ha indossato gli occhiali da sole in un vertice a Parigi. IL VOLTO IN SCENA – Corso base di trucco scenico e teatrale Oggi si è svolta la prima lezione del nostro corso di trucco scenico ed è stato un pomeriggio intenso e ricco di contenuti e di pratica Abbiamo esplorato il trucco teatrale partendo dalle s - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.