Cos’è il Forum di Davos dove ogni anno i miliardari e le élite decidono le regole per il resto del mondo

Il Forum di Davos è un evento annuale che si svolge in Svizzera, dove leader politici, imprenditori e rappresentanti delle élite globali si riuniscono per discutere delle principali sfide economiche, sociali e ambientali mondiali. Durante questa settimana, si affrontano temi di rilievo e si condividono strategie per il futuro, contribuendo a plasmare le politiche e le decisioni che influenzano il resto del mondo.

A gennaio di ogni anno, quella che solitamente è conosciuta come una graziosa località sciistica in Svizzera, ossia Davos, diventa per una settimana il centro del mondo, in cui convergono le élite globali per discutere le questioni più urgenti del momento. Il Forum economico mondiale, conosciuto anche come Forum di Davos o World Economic Forum, è una fondazione senza fini di lucro con sede a Cologny, vicino a Ginevra, in Svizzera. Nata nel 1971 per iniziativa dell’economista ed accademico Klaus Schwab, l’organizzazione si presenta con una missione ambiziosa: impegnarsi a migliorare lo stato del mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

