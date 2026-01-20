cosa rischia il marito di federica torzullo

Il 25 novembre 2025 è entrato in vigore il nuovo articolo 577-bis del codice penale, che ha reso il femminicidio un reato autonomo, punibile con l’ergastolo. Questa legge chiarisce la differenza rispetto all’omicidio e sottolinea l’importanza di tutelare la vita delle donne. In caso di coinvolgimento, il marito di Federica Torzullo potrebbe affrontare conseguenze penali più severe, in linea con questa normativa recentemente approvata.

Risale al 25 novembre 2025 il via libera al femminicidio come reato autonomo. Il provvedimento approvato da Camera e Senato ha introdotto nel codice penale l’ articolo 577-bis, che tipizza il reato di femminicidio come una specifica ipotesi di omicidio, punita con la pena dell’ergastolo. Entrando nel dettaglio, l’articolo stabilisce che “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo“. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Cosa ha fatto dopo averla uccisa". Federica Torzullo, cosa si è scoperto sul marito Claudio

Federica Torzullo, cosa è emerso sul marito Claudio dopo l'omicidio

