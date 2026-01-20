Corso ’uomo-cavallo’ il ’Ricasoli’ cala il poker

L’Istituto Ricasoli riapre il corso ‘Il Rapporto UomoCavallo - Volano per nuove professioni’ per il quarto anno consecutivo. Un percorso formativo che approfondisce il rapporto tra uomo e cavallo, offrendo competenze utili per sviluppare nuove opportunità professionali. Un’occasione per chi desidera avvicinarsi al mondo equino con un approccio serio e qualificato, in un contesto dedicato alla crescita personale e professionale.

Torna all'Istituto Ricasoli, per il quarto anno, il corso 'Il Rapporto UomoCavallo-Volano per nuove professioni'. Il progetto, figlio della collaborazione tra la rete d'impresa Final Furlong e Massimiliano Ermini, si fonda sulla consapevolezza che la cura del cavallo non rappresenta solo un dovere etico, ma un importante impulso per la nascita di nuove professionalità. La crescente attenzione alla qualità della vita dell'animale richiede competenze specifiche, formazione continua e una visione professionale moderna. Le lezioni partiranno lunedì prossimo: il percorso è extra-curricolare, articolato su tre livelli, ciascuno di 50 ore, e parte di esso va a integrare il 'curricolo d'istituto'.

