La corsa allo scudetto rimane aperta, con diverse squadre coinvolte. Maicon, ex terzino dell’Inter, analizza la situazione e sottolinea come i nerazzurri abbiano un vantaggio rispetto al Milan, definito “rosa inferiore”. Anche Napoli resta protagonista di questa stagione, rendendo il campionato ancora incerto. Le dinamiche tra le principali contendenti continuano a evolversi, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati di calcio italiano.

L'ex terzino di Inter e Roma Maicon ha parlato della situazione attuale in Serie A: "Il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto ai nerazzurri, il Napoli ha un ottimo organico ma è discontinuo". Queste le parole dl brasiliano dall'estratto della sua intervista a 'La Repubblica': "Vediamo come si comporteranno nel resto della stagione, ora ci sono anche le coppe che incideranno notevolmente sulla fatica, ma sono sicuro che l'Inter abbia qualcosa in più delle sue avversarie e che alla fine vincerà il campionato. E soprattutto spero". LEGGI ANCHE: 4-3-3, 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers: ecco i contro di un cambio tattico Maicon sottolinea: "Non c'è più l'Inter di Maicon, il Milan di Kakà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Corsa Scudetto, Maicon: “L’Inter ha qualcosa in più. Milan rosa inferiore”

Capello: “Milan molto inferiore di Inter e Napoli. Gli azzurri hanno qualcosa in più a livello di rosa”Fabio Capello ha commentato la situazione attuale del Milan, sottolineando come la squadra sia ancora inferiore rispetto a Inter e Napoli.

Balotelli fa fuori la Juve dalla corsa scudetto: «L’Inter ha qualcosa in più, mentre su Milan e Napoli penso questa cosa» Mario Balotelli ha dichiarato che l’Inter ha un vantaggio nella corsa scudetto, mentre per Milan e Napoli ha espresso un’opinione diversa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maicon Chivu vincerà lo scudetto con l’Inter ma oggi i calciatori non hanno più talento; Amadeus: Scudetto o Champions? Farei una scelta pratica. Udinese temibile, se l'Inter gioca come col...; La Repubblica - Inter, secondo 1-0 di fila e altri tre punti. Chivu ha imparato l'arte di vincere di...

Maicon, parla l’ex nerazzurro: L’Inter è un grande amore. Poi l’annuncio sullo scudettoL'ex terzino dell'Inter Maicon ha rilasciato un'intervista a Repubblica: dall'amore per il nerazzurro alla grande crescita della squadra e di Chivu. spaziointer.it

Maicon: L'Inter di Chivu vincerà lo Scudetto. Oggi i calciatori non hanno più talentoL'ex terzino brasiliano ha concesso una lunga intervista a La Repubblica, nella quale ha detto la sua sulla corsa Scudetto indicando nei nerazzurri i favoriti per la vittoria finale, anche grazie al ... msn.com

Maicon sulla corsa scudetto: Il Milan ha una rosa di livello inferiore rispetto all'Inter

Corsa scudetto L'analisi di Cattelan - facebook.com facebook

#Condò: " #Milan, che vantaggio: il picco di impegni è finito. #Juve fuori dalla corsa scudetto" x.com