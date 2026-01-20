’Corsa di Miguel’ con i ragazzi di Filippide

La ’Corsa di Miguel’ è un evento che unisce sport, solidarietà e promozione della pace. Anche quest’anno, i ragazzi del Progetto Filippide Marche hanno partecipato, contribuendo a diffondere valori di inclusione e impegno sociale. Un’occasione per condividere momenti di crescita e sensibilizzare sull’importanza di sostenere iniziative dedicate a favorire l’integrazione attraverso lo sport.

C'era anche il Progetto Filippide Marche alla 'Corsa di Miguel', per lo sport, la solidarietà e la pace. Oltre 15 mila persone, provenienti da tutta Italia, si sono presentate al nastro di partenza dell'edizione 2026 della 'Corsa di Miguel', la gara podistica competitiva e non di 10 Km, organizzata in ricordo di Miguel Sanchez, maratoneta e poeta argentino desaparecido. Tra questi anche 15 atleti e accompagnatori di Progetto Filippide Marche, la società sportiva che,' nel territorio fermano, propone la corsa di lunga distanza a ragazzi e giovani con autismo e disabilità intellettivo relazionali.

