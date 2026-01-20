Corruzione in Sicilia | condannata l' ex pm di Gela a giudizio l' avvocato Amara

L'ex procuratrice di Gela, Lucia Lotti, è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per corruzione in atti giudiziari. La sentenza è stata emessa dal gup di Catania, Luigi Barone, al termine di un processo con rito abbreviato. È in corso un procedimento a carico dell'avvocato Amara, coinvolto nello stesso contesto giudiziario.

Due anni e otto mesi di reclusione: è la sentenza emessa dal gup di Catania, Luigi Barone, nei confronti dell’ex procuratrice di Gela, Lucia Lotti, a conclusione del processo col rito abbreviato in cui era imputata per corruzione in atti giudiziari. Lo stesso giudice dell’udienza preliminare ha rinviato a giudizio, per l’identica accusa, l’ex avvocato dell’Eni Pietro Amara. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo ottobre davanti al Tribunale di Catania. La Procura aveva chiesto l’assoluzione per la magistrata e il non luogo a procedere per il legale. Al centro dell’inchiesta, secondo il capo d’imputazione, la presunta «promessa, poi mantenuta», di Amara di «intercedere con un componente del Csm per la nomina di Lucia Lotti, all’epoca sostituto procuratore a Roma, a capo della procura di Gela». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corruzione in Sicilia: condannata l'ex pm di Gela, a giudizio l'avvocato Amara Urbanistica, la Cassazione gela i pm: "Non ci sono indizi sulla corruzione di Catella"La recente pronuncia della Cassazione mette in discussione le accuse di corruzione nell’ambito dell’urbanistica, chiarendo che i pagamenti effettuati da Coima non rappresentano retribuzioni illecite per il pubblico ufficiale. Sicilia, il deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) indagato per corruzione: i pm chiedono i domiciliariIl deputato regionale Michele Mancuso (Forza Italia) è stato indagato dalla Procura di Caltanissetta per corruzione legata a un atto contrario ai doveri d’ufficio. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Corruzione: condannata l'ex pm di Gela, a giudizio l'avvocato Amara - Due anni e otto mesi di reclusione: è la sentenza emessa dal gup di Catania, Luigi Barone, nei confronti dell'ex procuratrice di Gela, Lucia Lotti, a conclusione del processo col rito abbreviato in cu ... ansa.it

Corruzione all'Ars: la maggioranza di governo resta al centro delle indagini #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Continua l'inchiesta sulla corruzione in Sicilia: oggi la prima udienza preliminare davanti al Gip del Tribunale di Palermo per l'assessore regionale al turismo Elvira Amata x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.