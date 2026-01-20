corruzione condannata la togache pm e csm volevano salvare

Lucia Lotti è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione dal tribunale di Catania, in relazione a una richiesta di supporto politico per la nomina a procuratrice di Gela. La vicenda evidenzia il tema della corruzione nel settore giudiziario, suscitando attenzione sulla trasparenza e l'integrità nelle procedure di nomina pubblica. La sentenza rappresenta un passo importante nel contrasto alle pratiche corruttive e alla tutela della legalità.

Due anni e 8 mesi a Lucia Lotti: secondo il tribunale di Catania chiese aiuto ai politici per diventare procuratrice di Gela. I colleghi erano per l’assoluzione e il Consiglio superiore della magistratura la confermò come aggiunto. Il giudice dell’udienza preliminare di Catania Luigi Barone ha condannato l’ex procuratrice aggiunta di Roma (oggi pm) Lucia Lotti a 2 anni e 8 messi di carcere per corruzione in atti giudiziari, un reato che avrebbe commesso tra il 2008 e 2016, quando era procuratrice di Gela. Gli inquirenti etnei avevano chiesto l’archiviazione e il Csm aveva chiuso la questione a tarallucci e vino. 🔗 Leggi su Laverita.info

Corruzione in Sicilia: condannata l'ex pm di Gela, a giudizio l'avvocato AmaraL'ex procuratrice di Gela, Lucia Lotti, è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per corruzione in atti giudiziari.

