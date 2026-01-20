Corriere dello Sport – Napoli due settimane per En-Nesyri e Maldini | la strategia

Il Napoli si concentra sulla Champions League prima di dedicarsi alle operazioni di mercato. Nei prossimi quindici giorni, la società lavora per definire le strategie relative a En-Nesyri e Maldini, valutando le opportunità più appropriate per rinforzare la rosa. Questa fase rappresenta un momento cruciale per la programmazione futura, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra competizione europea e investimenti sul mercato.

2026-01-20 09:16:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: NAPOLI – Prima la Champions, poi il mercato. Che da domani dovrebbe subire un’accelerata per queste ultime due settimane in cui il Napoli si concentrerà prima sulle uscite, Lang e Lucca su tutti, e poi sui colpi in entrata per rinforzare la rosa e ampliare il ventaglio di scelte. Priorità alla sfida con il Copenaghen di questa sera, con un organico ridotto e addirittura nove assenze, e poi – prima della Juve – potrebbero esserci novità con diversi giocatori valutati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Corriere dello Sport: “En-Nesyri e Maldini: la strategia”Il Napoli si concentra prima sulla Champions League, affrontando questa sera a Copenaghen una partita cruciale per il proprio cammino europeo.

Gazzetta dello Sport: “Napoli, mercato a saldo zero ma vivo: En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco”Il Napoli si concentra su un mercato senza movimenti di grande rilievo, ma con un’attenta strategia di valorizzazione.

