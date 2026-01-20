Corriere dello Sport | En-Nesyri e Maldini | la strategia

Il Napoli si concentra prima sulla Champions League, affrontando questa sera a Copenaghen una partita cruciale per il proprio cammino europeo. Solo successivamente, la squadra dedicherà attenzione alle strategie di mercato in vista delle ultime settimane della sessione invernale. La priorità è mantenere alta la competitività in Europa, valutando poi le eventuali opportunità di rafforzamento.

Gazzetta dello Sport: “Napoli, mercato a saldo zero ma vivo: En-Nesyri e Marcos Leonardo le idee per l’attacco”Il Napoli si concentra su un mercato senza movimenti di grande rilievo, ma con un’attenta strategia di valorizzazione.

Mercato Juve-Napoli, incroci e rivalità: En-Nesyri e Maldini al centroIl mercato invernale tra Juventus e Napoli si configura come un momento di attenzione e valutazioni strategiche.

