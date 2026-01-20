Correre in inverno | ecco tutti i consigli per evitare gli infortuni

Correre in inverno richiede attenzione e preparazione per evitare infortuni. Le basse temperature possono influire sulle prestazioni e sulla salute dei runner. Con l'aiuto di Fisiorunning, esploreremo le migliori strategie di prevenzione, dai consigli sull’abbigliamento alle tecniche di riscaldamento, per garantire una corsa sicura e piacevole anche durante la stagione fredda.

Molti runner preferiscono correre d'inverno piuttosto che d'estate. Si soffre meno il caldo, si suda meno, ci si ferma meno frequentemente a bere, l'affaticamento è ridotto e la respirazione non risulta affannosa nella ricerca di termoregolare maggiormente come in estate. Esiste però un fattore negativo della corsa invernale. Gli infortuni aumentano. Uno studio scientifico del 2014 ha evidenziato un aumento del tasso d'infortuni dei runner amatoriali durante i mesi invernali. Il freddo agisce negativamente sui parametri prestazionali riducendo propriocezione, forza e agilità; predisponendo l'atleta all'infortunio.

