Oggi prende il via la fase dei quarti di finale della Coppa Italia Women, con la sfida tra Milan e Fiorentina. L’andata delle gare si svolge tra oggi e giovedì, rappresentando un momento importante nella manifestazione. Questi incontri sono fondamentali per determinare le squadre che accederanno alle semifinali, proseguendo il percorso nella competizione nazionale femminile.

Scatta la Coppa Italia Women con l’andata dei quarti di finale. Tra oggi e giovedì va in scena il primo atto di un turno chiave della competizione, con quattro sfide distribuite su tre giorni. Il programma si apre oggi alle 18:00 con Milan Women–Fiorentina Women, primo incrocio che inaugura ufficialmente il tabellone. Domani spazio a un doppio appuntamento: alle 18:00 la Ternana Women ospita l’ Inter Women, mentre alle 20:30 va in scena il derby capitolino tra Lazio Women e Roma Women. Il quadro dell’andata si chiude giovedì alle 18:00 con Napoli Women–Juventus Women, sfida che completa il programma e lancia la corsa verso le semifinali. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Coppa Italia Women, al via i quarti: oggi Milan-Fiorentina

Leggi anche: Il Milan Femminile vince e strappa il pass per i Quarti di Coppa Italia Women

Coppa Italia Women nelle sue fasi decisive con i quarti su Sky e NOWLa fase dei quarti di finale della Coppa Italia Women si svolge su Sky e NOW, offrendo un’occasione per seguire le sfide tra Milan e Fiorentina, Lazio e Roma, Inter e Ternana, Napoli e Juventus.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Coppa Italia Women, dove vedere i quarti di finale in tv e streaming; COPPA ITALIA WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-FIORENTINA; Coppa Italia Women | Lazio Women-Roma, la vendita dei tagliandi; Coppa Italia Frecciarossa.

Coppa Italia Women, al via il programma dei quarti: in campo Milan-Fiorentina - Fra oggi e giovedì andranno in scena le gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Il programma si aprirà questo pomeriggio. tuttomercatoweb.com

Al via i quarti di Coppa Italia Women: si parte con Milan-Fiorentina - Parte oggi il programma dei quarti di finale di Coppa Italia Women. Milan-Fiorentina, Ternana-Inter, Lazio-Roma e Napoli Juvenus, queste le quattro gare che saranno distribuite tra la giornata ... firenzeviola.it

Tris della Viola, Chiesa e Ribery scatenati: Milan-Fiorentina 1-3 | Serie A 2019-2020

Pippo Callipo festeggia la qualificazione in Coppa Italia e il primato in classifica. Coach Saja pensa positivo: "Siamo stati capaci di riaccendere la scintilla". facebook

Pronte per la Coppa Italia! #ASRomaFemminile x.com