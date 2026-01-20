Il team nazionale del Senegal è rientrato nel paese dopo aver conquistato la Coppa d’Africa 2026. All’aeroporto di Dakar, i giocatori sono stati accolti dal presidente e dalla tifoseria, celebrando insieme questa importante vittoria. L’arrivo segna un momento di grande soddisfazione per il calcio senegalese, che si conferma tra le grandi protagoniste del continente.

Rientro in patria da eroi per i giocatori della nazionale di calcio del Senegal, all’aeroporto internazionale di Dakar nella tarda serata di lunedì, dopo aver vinto la finale della Coppa d’Africa. La squadra è stata accolta dal presidente Bassirou Diomaye Faye, che ha elogiato i giocatori per essersi concentrati sulla coppa durante tutta la competizione. I Leoni del Teranga hanno segnato nei tempi supplementari, battendo il Marocco, paese ospitante, per 1-0 in una finale caotica, con i giocatori del Senegal abbandonare il campo per protestare contro il rigore assegnato agli avversari nei minuti di recupero del secondo tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa d’Africa 2026, il presidente del Senegal accoglie la squadra dopo il trionfo

