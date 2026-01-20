Copenhagen-Napoli Conte valuta un solo cambio rispetto al Sassuolo | le ultime di Sky

Il Napoli si avvicina alla partita di Champions League contro il Copenhagen, con Antonio Conte che valuta una sola modifica rispetto alla formazione scesa in campo contro il Sassuolo. Nonostante le assenze per infortunio, il rientro di Romelu Lukaku offre alcune opzioni all’allenatore azzurro. La sfida si svolgerà questa sera in Danimarca, in un contesto in cui ogni dettaglio sarà determinante per il proseguimento della competizione europea.

Il Napoli si prepara alla sfida di Champions League contro il Copenhagen. Antonio Conte deve fare i conti con i diversi giocatori infortunati, anche se il rientro di Romelu Lukaku rientra a disposizione e potrebbe essere sfruttato dall’allenatore azzurro nel corso del match che si giocherà stasera in Danimarca. Copenhagen-Napoli, le ultime di formazione: un cambio in vista. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sarebbe pronto a schierare la stessa formazione messa in campo contro il Sassuolo nell’ultimo match di campionato: un solo cambio, Buongiorno che andrà prendere il posto in difesa per sostituire Rrahmani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Copenhagen-Napoli, dubbi e ballottaggi: le ultime di SkyIl Napoli si avvicina alla partita di Champions League contro il Copenhagen, penultima del girone.

Napoli-Sassuolo, Conte ne cambia tre rispetto al Parma: la probabileIl Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo dopo il pareggio senza reti contro il Parma.

