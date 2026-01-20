Antonio Vergara, alla sua prima presenza da titolare in Champions League con il Napoli, ha condiviso le sue emozioni. Concentrato e determinato, il giovane calciatore ha sottolineato il valore della sua identità napoletana e la passione che porta in campo, portando con sé la fame di migliorarsi e la tradizione della città. Un momento importante che segna un passo significativo nel suo percorso con il club partenopeo.

La prima da titolare in Champions League con la maglia del Napoli. Un'emozione sicuramente unica per Antonio Vergara, che così ha commentato ai microfoni di Sky le sue sensazioni: «Quando facevo il raccattapalle facevo già l'urlo “The Champions”, farlo al centro del campo con la maglia del Napoli sarà sicuramente diverso». Copenaghen-Napoli, Conte: «Pronti a combattere. Vergara titolare? Merita più di altri» «Cosa porto con me del mio percorso in questa partita? Con me porto la fame e la napoletanità. Visto i tifosi che sono qui sarà ancora più facile perchè mi daranno una mano», ha concluso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Copenaghen-Napoli, Vergara: «Porto con me fame e napoletanità»

Vergara: «Nel Napoli ci diamo una mano, a Copenaghen dobbiamo vincere»Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha condiviso alcune riflessioni sulla situazione della squadra, sottolineando l'importanza del sostegno reciproco all'interno del gruppo.

Vergara: «Nel Napoli ci diamo una mano nonostante gli infortuni, a Copenaghen dobbiamo vincere»Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Crc, sottolineando come la squadra si sostenga a vicenda nonostante gli infortuni.

