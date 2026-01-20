Copenaghen-Napoli ultima chiamata per Conte | pronostico

Copenaghen-Napoli rappresenta un match importante per la stagione degli azzurri, con Antonio Conte che affronta sfide aggiuntive a causa delle assenze di Politano e Rrahmani. Nonostante le difficoltà, gli esperti ritengono il Napoli leggermente favorito rispetto ai danesi, confidando nella qualità della rosa e nelle strategie dell’allenatore. Un risultato positivo potrebbe essere determinante per il cammino europeo della squadra.

La trasferta di Copenhagen sarà rivelatrice, per il Napoli di Antonio Conte, giunto al bivio a due giornate dal termine della fase a girone unico della Champions League. Le due squadre hanno gli stessi punti, gli azzurri sono usciti sconfitti da ogni trasferta internazionale di quest'anno (Manchester City, Psv, Benfica) e hanno perso anche Politano e Rrahmani per problemi muscolari. Scopriamo pronostico e quote di Copenhagen-Napoli, in programma martedì alle 21. Gli azzurri in Europa segnano molto poco (6 gol in 6 partite), a differenza dei danesi che viaggiano a medie più alte (10 reti all'attivo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

