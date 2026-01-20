Segui in tempo reale Copenaghen-Napoli, partita valida per la fase a gironi di Champions League. Alle ore 21, il team di Antonio Conte affronta la squadra danese in un match importante per la classifica del Napoli. Resta aggiornato sugli sviluppi della partita e sui risultati in diretta.

Alle 21 il Napoli di Antonio Conte torna in campo per affrontare il Copenaghen nella partita del girone di Champions League, un match che vale 3 punti pesanti per la classifica azzurra nella competizione europea. Gli uomini di Conte cercano punti per raggiungere la qualificazione tramite i playoff. La partita di Champions di oggi tra Copenaghen e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 253). Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Copenaghen-Napoli probabili formazioni. Purtroppo le scelte di Conte sono quasi obbligate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Copenaghen-Napoli segui live la partita

Leggi anche: Fiorentina-Milan Primavera: segui la partita | LIVE NEWS

Leggi anche: Serie D, Sondrio-Milan Futuro in diretta: segui con noi la partita | LIVE NEWS

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Copenaghen-Napoli: dove vederla (Sky, Prime) in tv e streaming, orario e probabili formazioni; Copenaghen-Napoli, la vigilia della sfida Champions: le parole in conferenza di Hojlund e Conte; Copenaghen-Napoli in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni; Copenhagen-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League.

Copenaghen-Napoli live dalle 21, la sfida di Champions: probabili formazioni e ultime notizieCopenaghen-Napoli, è il giorno della settima gara della Super Champions League. Entrambe le squadra sono a quota 7 punti e una vittoria oggi potrebbe essere fondamentale per risalire ... ilmattino.it

Dove vedere Copenhagen-Napoli in tvAppuntamento oggi, martedì 20 gennaio, alle 21.00 con Copenhagen-Napoli in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 – e in streaming su NOW . Ampio spazio all’approfondimento pre e ... sport.sky.it

Copenaghen-Napoli LIVE Champions League | Live Score, Commento e Reazioni

IL MARE DI NAPOLI NEGLI OCCHI DELLA SIRENETTA DI COPENAGHEN Copenaghen-Napoli: il derby europeo delle sirene. Napoli nasce come Parthenope nel mito greco delle donne-uccello, poi trasformate in donne-pesce. Copenaghen diventa la città d - facebook.com facebook

#Napoli, la probabile formazione di #Conte contro il #Copenaghen x.com