Copenaghen-Napoli Conte | Pronti a combattere Vergara titolare? Merita più di altri

A un’ora dall’inizio della partita tra Copenaghen e Napoli, Antonio Conte si presenta con un atteggiamento deciso. In conferenza stampa, il tecnico italiano esprime fiducia nella squadra e sottolinea l’impegno dei suoi giocatori, lasciando intendere che sono pronti a scendere in campo con determinazione. Tra le scelte di formazione, si parla di Vergara, che sembra meritare una maglia da titolare più di altri.

Ad un'ora dal fischio d'inizio della sfida al Copenaghen, Antonio Conte non si nasconde, e lancia un messaggio chiaro ai microfoni di Sky: «Che sensazione ho avuto sui miei ragazzi? La sensazione di una squadra concentrata e che sa la partita che dovrà fare. Sappiamo in che situazione di classifica siamo, ma i ragazzi conoscono la situazione. Siamo pronti a combattere, come stiamo facendo da inizio anno». Calciomercato Napoli, Ndoye e Chiesa le idee per le fasce «Vergara? Merita più di altri di giocare, sono molto meritocratico. L'età non importa. Io ho esordito a 16 anni in Serie A. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

