Copenaghen-Napoli Conte non ha scelta | un azzurro debutta in Champions League

In vista della sfida di Champions League tra Copenaghen e Napoli, Antonio Conte si concentra sulle soluzioni possibili con i giocatori a disposizione. Il tecnico azzurro ha sottolineato l’importanza di adattarsi alle circostanze senza tentennamenti, preparando la squadra alla sua prima prova europea della stagione. Un debutto che rappresenta un momento importante per il Napoli e per l’intera rosa, chiamata a dimostrare compattezza e determinazione.

“ Dobbiamo ragionare sulla base di chi c’è, troviamo le soluzioni senza piangerci addosso “. Si era espresso così Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Copenaghen. Gli infortuni di Matteo Politano ed Amir Rrahmani sono stati una doccia fredda per il tecnico del Napoli, con il numero degli indisponibili che sembra non voler calare. Napoli, la probabile formazione per Copenaghen: una novità per Conte. Il Napoli dopo sei partite è al ventitreesimo posto della classifica di Champions League, con solamente sette punti conquistati. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, nell’undici di Conte ci sarà soltanto una novità rispetto alla gara di campionato contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Copenaghen-Napoli, Conte non ha scelta: un azzurro debutta in Champions League FC Copenaghen-Napoli (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tante assenze per ConteIl 20 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa l'incontro tra FC Copenaghen e Napoli, valido per la Champions League. Calcio Napoli, emergenza totale verso Copenaghen: Conte con 9 assenti in ChampionsIl Calcio Napoli si prepara alla sfida di Copenaghen in Champions League con diverse assenze importanti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Copenaghen-Napoli, le parole di Conte: la probabile formazione degli azzurri - L'ultima è stata una vigilia tormentata: i problemi di formazione, i fastidi del mercato, la conta di ... ilmattino.it

