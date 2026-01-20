conversazione incredibile con pietro leopoldo

Stasera alle ore 21, al Teatro Cinema La Compagnia di Firenze, si svolge

Al Teatro Cinema La Compagnia di Firenze, stasera (ore 21; ingresso libero) la Compagnia delle Seggiole propone la ’ ’, lettura drammatizzata di Donatella Lippi. Lo spettacolo è interpretato da Fabio Baronti nel ruolo di Pietro Leopoldo, Lorenzo Carcasci come intervistatore e Sabrina Tinalli come voce fuori campo, con allestimento e fonica a cura di Silvia Avigo. In scena un dialogo immaginario tra il Granduca di Toscana e un intervistatore dei nostri giorni: un confronto diretto, ironico e profondo, che attraversa il tempo per interrogare il presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conversazione (in)credibile con Pietro Leopoldo

Leggi anche: Pietro Leopoldo Innovatore, le Celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana

Leggi anche: Living history con Pietro Leopoldo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

«Buen Camino sta facendo qualcosa di incredibile: vedere così tante persone in sala è una soddisfazione enorme. » La squadra formata da Checco Zalone e Gennaro Nunziante continua a funzionare alla grande. Il loro ultimo film, Buen Camino, ha letteralm - facebook.com facebook