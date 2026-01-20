Controllo negativo sulla prevenzione incendi | chiusa palestra di Ponsacco

Una palestra di Ponsacco, recentemente aperta, è stata chiusa dal Comune a seguito di esito negativo dei controlli di prevenzione incendi effettuati dai Vigili del Fuoco. La decisione mira a garantire la sicurezza degli utenti e a rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione incendi. La struttura rimane chiusa fino a eventuali adeguamenti e verifiche che attestino la conformità alle norme di sicurezza.

Una palestra di recente apertura di Ponsacco ha ricevuto l'ordine di chiusura da parte del Comune per l'esito negativo dei controlli di prevenzione incendi eseguiti dai Vigili del Fuoco. Si tratta della Fit-Up di Viale Italia, che aveva lanciato la sua attività solo nel luglio 2025. Il caso è.🔗 Leggi su Pisatoday.it

