Contributi per gli affitti ridotti all' osso | da mille a 120 euro

I contributi per gli affitti sono stati significativamente ridotti, passando da mille a 120 euro. Questa riduzione rappresenta un intervento importante nei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione ai Comuni, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà economica. La diminuzione dei contributi sta suscitando preoccupazioni tra le comunità locali e le istituzioni, evidenziando l’importanza di un’attenta valutazione delle misure di sostegno sociale.

Il grido d'allarme sui tagli ai contributi agli affitti tiene banco a palazzo dei Priori. Si tratta dell'aiuto economico fondamentale che la Regione mette a disposizione dei Comuni per sostenere le famiglie in difficoltà. Una "boccata d'ossigeno" che però, negli ultimi due anni, si è trasformata.

