Contrasto alla violenza di genere al via in 250 scuole primarie Storie spaziali | kit didattici e formazione docenti su SOFIA

A marzo prende avvio in 250 scuole primarie il progetto

Parte a marzo in 250 scuole primarie il progetto “Storie spaziali” per prevenire la violenza di genere educando i bambini all’empatia e decostruendo gli stereotipi maschili. L’iniziativa prevede kit didattici e formazione docenti accreditata per insegnare ai più piccoli la gestione delle emozioni e l’importanza del consenso. Arriva una nuova proposta educativa destinata alla Scuola Primaria per affrontare in classe i temi del rispetto e delle relazioni. Si tratta di “Storie spaziali per maschi del futuro”, un percorso strutturato che, stando alle tempistiche diffuse dall’agenzia ANSA, prenderà il via operativo a partire dal mese di marzo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pistoia, donato un kit portatile alla Questura per il contrasto alla violenza di genereIl Soroptimist International d'Italia ha consegnato alla Questura di Pistoia un kit portatile destinato alla raccolta delle testimonianze delle vittime vulnerabili, nel quadro delle iniziative di contrasto alla violenza di genere.

Leggi anche: Giornata contro la violenza sulle donne, Valditara: “La scuola al centro del contrasto alla violenza di genere”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dalla parte giusta; Dal vuoto all'identità: capire la violenza; Cosa possono fare le banche per contrastare la violenza economica di genere; Fondosviluppo premia la cooperativa iCare per il contrasto alla violenza di genere.

Contrasto alla violenza di genere, due provvedimenti a Crotone - Braccialetto elettronico per un 46enne a Crotone e un arresto a Isola Capo Rizzuto: i Carabinieri intensificano i controlli contro la violenza di genere ... corrieredellacalabria.it

Contrasto violenza, Montaruli: Il primo antidoto è la cultura del rispetto e del dialogo - Roma, 20 gen - Parlare di violenza è un fatto necessario ancor più oggi che è il 20 di gennaio, la ‘giornata del rispetto’ recentemente istituita proprio per ricordare una vittima di una gravissima v ... 9colonne.it

La Regione Piemonte rafforza in modo significativo il proprio impegno nel contrasto alla violenza maschile contro le donne mettendo a disposizione 670mila euro per sostenere interventi di prevenzione, autonomia e sensibilizzazione su tutto il territorio nell’a facebook