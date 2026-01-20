Contest ' Pa Ok' il Comune di Bari fra i finalisti nazionali | I servizi dell' Ente raccontati in radio dall' Urp

Il Comune di Bari è tra i finalisti del contest nazionale ‘Pa Ok!’, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica e da Formez, con il supporto di Sda Bocconi. L’iniziativa mira a valorizzare progetti innovativi che migliorano la comunicazione e i servizi tra pubblica amministrazione e cittadini. In questa occasione, l’Urp del Comune ha raccontato i propri servizi attraverso una serie di trasmissioni radiofoniche, contribuendo a rafforzare il rapporto con la comunità.

Comune di Bari tra i finalisti nazionali del contest PA OK! con il progetto Due amici in Comune - Durante il seminario territoriale svoltosi oggi all’Università di Bari, oltre al progetto barese, è stata presentata anche l’iniziativa Mare a Sinistra della Regione Puglia, dedicata all’attrazione ... giornaledipuglia.com

Regione Puglia finalista al Contest PA OK! - Il progetto regionale #mareAsinistra, finalista al Contest, sarà presentato nel corso del seminario territoriale PA OK! incontra i territori, in programma martedì 20 gennaio ... msn.com

Regione Puglia e Comune di Bari finalisti del contest 'Pa Ok!' di Formez. Due i progetti presentati, 'Mare a sinistra' e 'Due amici in Comune' #ANSA x.com

