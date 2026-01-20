Contenimento dei lupi il ministro Lollobrigida | Verrà recepito un piano per operare come altri Paesi

Il ministro Lollobrigida ha annunciato che l’Italia adotterà un piano nazionale per il contenimento dei lupi, ispirato alle strategie di altri Paesi. L’obiettivo è definire un quadro normativo chiaro e condiviso, per gestire in modo equilibrato la presenza di questi predatori. La misura mira a tutelare sia la biodiversità sia le attività agricole, garantendo un approccio sostenibile e rispettoso delle esigenze di tutti gli attori coinvolti.

Sul fronte delle politiche di contenimento dei lupi "adesso in Italia verrà recepito" un piano in ambito "nazionale per poter operare come operano in altre Nazioni. Torno dalla Slovacchia, dove c'è una protezione delle altre specie che venivano aggredite in maniera eccessiva dal lupo con un.

