consorzio di bonifica riduzione del rischio sul fiume camaiore

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha avviato un intervento di riduzione del rischio lungo il fiume Camaiore, situato sulla strada provinciale a valle dell’attraversamento che porta al centro di raccolta Ersu ‘Molino Duccini’. Questo intervento mira a migliorare la sicurezza e la gestione idrica nell’area, contribuendo a prevenire eventuali criticità e a tutelare le comunità locali.

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha avviato un importante intervento di riduzione del rischio sul fiume Camaiore, lungo la strada provinciale, immediatamente a valle dell’attraversamento che conduce al centro di raccolta del verde Ersu ‘Molino Duccini’. L’azione si è resa necessaria a causa dei cedimenti strutturali registrati sulla scogliera esistente, progressivamente compromessa dalla forza erosiva del corso d’acqua. Le verifiche tecniche effettuate nelle settimane precedenti, infatti, hanno evidenziato un rischio concreto di collasso generalizzato della struttura, rendendo urgente un’opera di consolidamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

