Confronto post-gara tra i dirigenti e il tecnico per capire il futuro di qualche elemento poco impiegato Sulemana oggi sbarca a Cagliari Da Thijs a Lyko | il club chiede lumi a Italiano

Dopo le recenti decisioni di mercato e le valutazioni interne, il club si confronta con l’allenatore per definire il futuro di alcuni giocatori poco impiegati. Oggi Sulemana dovrebbe trasferirsi a Cagliari, segnando un possibile ritorno in rossoblù. La situazione di altri elementi come Thijs e Lyko è ancora sotto esame, mentre il club cerca di chiarire le strategie per la seconda parte della stagione, in vista dei prossimi impegni e dei Mondiali.

Non solo Fabbian, anche l'avventura in rossoblù di Sulemana viaggia verso i titoli di coda. Salvo sorprese, il centrocampista ghanese oggi raggiungerà Cagliari, per le visite mediche e per legarsi per la seconda volta in carriera alle vicende dei sardi, utili per lui per ritrovare continuità di impiego in vista di una second parte di stagione che porta i mondiali. Se il Bologna lo sostituirà o meno, non è ancora deciso. Bologna alla finestra, perché le gare con Celtic e Maccabi stabiliranno se la squadra proseguirà o meno il cammino in Europa League. Con l'arrivo di Sohm, si valuta se acquistare un esterno d'attacco o un trequarti: possibile un ritorno di fiamma per Wesley (20) dell'All Nassr, ma pure di trequartisti come Fazzini (22) della Fiorentina o Acuna (19) del Newell's Old Boys. Dallinga alla terza gara di fila tutta in panchina: un'eventuale cessione solo a fine mese. Dalla Grecia convinti: il terzino vuole partire. Thijs e Lyko scontenti, Sulemana verso Cagliari. Dallinga resta in panchina per la terza partita consecutiva, con una possibile cessione prevista a fine mese.

