Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica | La Juventus è un modo di vivere per essere più forte Il calcio di Spalletti mi piace ecco cosa mi chiede in campo – VIDEO

In vista del settimo match della fase a gironi di Champions League 202526, Thuram ha parlato in conferenza stampa della Juventus e del calcio di Spalletti. Ha sottolineato come la Juventus rappresenti più di una squadra, un modo di vivere per rafforzarsi. Nel suo intervento ha anche condiviso le sue impressioni sul stile di gioco di Spalletti e le aspettative per la sfida contro Benfica.

di Marco Baridon Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del settimo match della League Phase di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve vuole blindare la zona playoff in Champions League. Per farlo i bianconeri hanno il grande obiettivo di trovare la terza vittoria consecutiva – dopo Bodo Glimt e Pafos – contro il Benfica domani alle 21.00. LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI JUVE BENFICA Nel giorno di vigilia, martedì 20 gennaio, Khephren Thuram interviene in conferenza stampa alle 16.00 per presentare il match davanti ai media.

