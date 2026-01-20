Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica LIVE | le sue dichiarazioni

Martedì 7 novembre, José Mourinho ha incontrato la stampa alla vigilia del match tra Juventus e Benfica, in programma per la fase a gironi della Champions League 202526. Durante la conferenza, l’allenatore ha condiviso le sue riflessioni sulla sfida, analizzando le aspettative della squadra e le strategie da adottare. Di seguito, le dichiarazioni complete di Mourinho, aggiornate in tempo reale per fornire un quadro chiaro e preciso sulla vigilia di questa importante partita.

di Marco Baridon Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del settimo match della League Phase di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole blindare la zona playoff in Champions League. Per farlo i bianconeri hanno il grande obiettivo di trovare la terza vittoria consecutiva – dopo Bodo Glimt e Pafos – contro il Benfica domani alle 21.00. Nel giorno di vigilia, martedì 20 gennaio, José Mourinho interviene in conferenza stampa alle 20.00 per presentare il match davanti ai media. segue LIVE le sue parole. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Aggiornamenti dalle 20. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica LIVE: le sue dichiarazioni Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica LIVE: le sue dichiarazioniNella conferenza stampa di Spalletti prima di Juventus-Benfica, il tecnico ha illustrato le strategie e le aspettative per il settimo incontro della fase a gironi della Champions League 202526. Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica LIVE: le sue dichiarazioniL'attaccante Thuram ha parlato nella conferenza stampa pre Juventus-Benfica, in vista del settimo turno della fase a gironi della Champions League 202526. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Cosa guardiamo su Juventus Play?; Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica, ecco quando parla il portoghese alla vigilia della sfida di mercoledì; Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica ecco quando parla il portoghese alla vigilia della sfida di mercoledì; BENFICA - Mourinho: Serve un esterno difensivo, amo questi ragazzi, ma non riesco a mentire. La bastonata di Mourinho e la gufata di Spalletti: Juve-Benfica amarcord - Domani sera allo Stadium si ritrovano due decani delle panchine: dalle tensioni del periodo zero tituli alla stima reciproca ... tuttosport.com Benfica, Mourinho: Assenze del Napoli? Non parlatemene. Le mie fanno piangere - Le parole di José Mourinho in conferenza stampa alla viglia di Benfica-Napoli, match della sesta giornata di Champions League In questa sesta giornata della League Phase di Champions League il Napoli ... gianlucadimarzio.com CONTE RISPONDE A MOURINHO prima di BENFICA-NAPOLI | La CONFERENZA del MISTER AZZURRO Un Conte molto lucido in conferenza stampa alla vigilia di #CopenaghenNapoli di #UefaChampionsLeague #ChampionsLeague #SerieA #Conte facebook ++ #Russia, il ministro degli Esteri #Lavrov: "Le relazioni con l'Italia sono al loro punto più basso". Così Lavrov nel corso di una conferenza stampa dedicata ai risultati della diplomazia russa nel 2025++ x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.