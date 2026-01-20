Alla vigilia della sfida con l’Arsenal, Paolo Condò analizza la situazione europea dell’Inter, evidenziando come, in caso di parità a 16 punti, sia fondamentale considerare la differenza reti. La partita rappresenta un passaggio chiave per il cammino in Champions League, mentre il quadro generale del torneo si definisce in base a soglie e margini indicati dall’esperto, offrendo un quadro chiaro e preciso delle dinamiche attuali.

Alla vigilia della sfida con l’ Arsenal, il quadro europeo prende forma. A delinearlo è Paolo Condò, che sulle pagine del Corriere della Sera analizza soglie e margini della nuova fase campionato. Il primo dato è numerico e pesa: le quote di accesso cambiano rispetto alla scorsa stagione. “ A quota 16 potrebbe non bastare solo il punteggio – spiega Condò – servirà una differenza reti importante per andare agli ottavi direttamente ”. Il playoff “alto”, quello che garantisce il ritorno in casa, dovrebbe invece restare attorno a quota 13, sempre con una buona differenza reti. La sintesi è chiara: l’Atalanta a 17 è virtualmente qualificata, mentre l’Inter a 16, con numeri offensivi adeguati, ha ottime chance di passare senza playoff. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Condò avverte: “A 16 punti l’Inter deve guardare alla differenza reti”

Calendario, punti e differenza reti: le italiane di Champions League si qualificano se…La fase a gironi della Champions League si avvicina alla conclusione.

