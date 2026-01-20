Il concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 23982025 per infanzia e primaria, ha visto svolgersi la prova scritta il 27 novembre. Gli Uffici Scolastici hanno pubblicato i voti minimi di ammissione alla prova orale, e molte commissioni stanno già convocando i candidati. In alcuni casi, alcuni posti risultano già vacanti, rendendo il percorso di selezione in corso.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 23982025 per infanzia e primaria. La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, gli Uffici Scolastici hanno già pubblicato il voto minimo di ammissione alla prova orale e le commissioni stanno provvedendo alle convocazioni. Ecco quanti sono i candidati ammessi alla prova orale. ADV Prova orale concorso docenti Infanzia e Primaria: come prepararsi in maniera efficace. Video USR Veneto non ha pubblicato numero di candidati ammessi, ma ha specificato che il numero di candidati ammessi alla prova orale è inferiore al numero di candidati ammissibili.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti

Concorso PNRR3 scuola primaria: in Lombardia ammessi alla prova orale 1.713 candidati ma i posti sono più di 3.500Nel concorso PNRR3 per la scuola primaria in Lombardia, sono stati ammessi alla prova orale 1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Concorso docenti PNRR3, alcune classi di concorso annullate in alcune regioni. Ecco perché; Concorso docenti PNRR 3 secondaria: 1.750 posti quasi certamente rimarranno vacanti; Concorso PNRR 3: punteggi minimi per l'accesso alla prova orale [Avvisi USR Umbria, Lazio e Sicilia]; Concorso docenti PNRR3, voto minimo infanzia e primaria. Nuovo avviso Umbria.

Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria, online le ammissioni alla prova orale e il voto minimo [AGGIORNATO con Marche] - Gli USR cominciano a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale per il concorso PNRR3 per la scuola secondaria bandito con DDG. 2939/2025. orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi? - Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3, cresce l’attenzione dei candidati sull’esito della prova scritta e sull’accesso alla prova orale. In questi giorni, infatti, gli aspiranti docenti che hanno ottenuto almeno 70/100 allo scritto stanno ricevendo dagli Uffici Scolastici Regionali ( - facebook.com facebook

AVVISO – Concorso docenti D.M 205/2023 e D.D.G. 2939/2025 – RINVIO PER ALLERTA METEO estrazione lettera ADMM usr.sicilia.it/p=29945 x.com