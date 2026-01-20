Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

È stato pubblicato l'elenco delle lettere estratte per l'avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria. Questo aggiornamento fornisce le informazioni necessarie ai candidati in vista delle prossime fasi delle selezioni.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” Si tratta della lettera dell’alfabeto dalla quale, per imparzialità, far cominciare le prove orali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

