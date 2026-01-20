L’Ansfisa ha pubblicato sette bandi di concorso pubblico rivolti a diplomati e laureati, con l’obiettivo di reclutare 94 figure professionali a tempo indeterminato. Questa opportunità rappresenta un’importante occasione di lavoro stabile nel settore della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e stradali, offrendo possibilità di inserimento per candidati qualificati e motivati a contribuire alla tutela delle reti nazionali.

L’Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) ha pubblicato 7 bandi di concorso pubblico per il reclutamento di 94 unità di personale. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo pieno e indeterminato e sono rivolte sia a diplomati che a laureati. Il concorso rappresenta una delle principali opportunità occupazionali del 2026 nel settore pubblico. 94 posti di lavoro in ferrovie, strade e autostrade. I posti messi a concorso sono complessivamente 94 e sono suddivisi in base a diversi profili professionali. Le figure ricercate coprono ambiti tecnici, giuridici, amministrativi, informatici e dirigenziali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso Ansfisa, lavoro a tempo indeterminato per diplomati e laureati

C'è un grosso concorso alla Banca d'Italia: 160 posti a tempo indeterminato per laureati e diplomatiLa Banca d'Italia ha indetto un concorso pubblico per 160 posti a tempo indeterminato, aperto a laureati e diplomati.

Concorso Istat, 195 posti a tempo indeterminato: ricercatori e tecnologi diplomatiL’Istat ha pubblicato un concorso per 195 posti a tempo indeterminato, rivolto a ricercatori e tecnologi diplomati.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Concorso ANSFISA 2026, scadenza e competenze; Concorso ANSFISA: quattro posti da dirigente per la sicurezza dei trasporti; Opportunità di lavoro per questa professione sanitaria: scopri come candidarti; Opportunità di impego in quest’Ente: contratti a tempo pieno e indeterminato.

Concorso Ansfisa, lavoro a tempo indeterminato per diplomati e laureatiL’Agenzia nazionale per la sicurezza di ferrovie e strade amplia l’organico per garantire elevati standard delle infrastrutture ... quifinanza.it

Concorso ANSFISA: quattro posti da dirigente per la sicurezza dei trasportiL’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) ha pubblicato un bando per il reclutamento di ... sicilianews24.it

Gennaio 2026: tutti i maxi concorsi pubblici in scadenza

Concorso ANSFISA 54 Funzionari 12 Geometri 12 Collaboratori 9 Ingegneri 4 Dirigenti - Manuale completo per la prova preselettiva comune ai vari profili #Simoneconcorsi #blogSimone #libriperconcorsi #ANSFISA54 Lo trovi qui: bit.ly/4jvfNUY x.com

Concorso ANSFISA 2026, scadenza e competenze richieste: tutte le info https://qds.it/concorso-ansfisa-2026-requisiti-competenza-bando-scadenza-come-funziona-domanda-lavoro/ - facebook.com facebook