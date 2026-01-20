Conclusi i lavori | quarantotto nuovi loculi
A Serra Sant’Abbondio sono stati completati i lavori di realizzazione di quarantotto nuovi loculi nel camposanto di Santa Maria, uno dei due cimiteri del paese. L’intervento mira a migliorare i servizi offerti alla comunità, garantendo spazi adeguati per le esigenze di sepoltura. La gestione dei cimiteri prosegue con attenzione e cura, rispettando le necessità della popolazione locale.
Si sono conclusi a Serra Sant’Abbondio i lavori al camposanto di Santa Maria (uno dei due cimiteri del paese, l’altro è quello di San Biagio). A giorni è attesa la rendicontazione e quindi il collaudo. "Si è trattato del secondo stralcio dei lavori- spiega entrando nei dettagli il sindaco di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni- Il primo, tempo fa, aveva visto la sistemazione della chiesetta. In questa tornata è stato costruito un colombario con 48 nuovi loculi e circa 50 ossari per tutti coloro che vogliono procedere con l’incenerimento delle salme. Questo nuovo lotto è stato finanziato in parte con i soldi di chi ha prenotato i loculi o acquistati in corso d’opera e in parte con mutuo acceso dal Comune di 40mila euro che ha consentito anche il rifacimento di tutta la pavimentazione e della rete fognaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
