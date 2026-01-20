Concerto neofascista a Borgonovo | dare spazio equivale a legittimare narrazioni antistoriche

Recentemente è stata diffusa una locandina che pubblicizza un concerto a Borgonovo il 24 gennaio, associato a un gruppo di estrema destra. La diffusione di eventi di questo tipo contribuisce a normalizzare narrazioni antistoriche e a legittimare ideologie neofasciste. È importante mantenere un atteggiamento critico e informato su queste iniziative per contrastare ogni forma di estremismo e preservare i valori democratici.

«Negli ultimi giorni sta circolando nelle chat nere dell’estrema destra italiana la locandina di un “concerto in North Italy”, pubblicizzato per la sera del 24 gennaio e, da quanto sta emergendo, si tratta di un ritrovo che sarà presso un locale a Borgonovo». Lo sostengono Anpi, Europe for Peace.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Coppa Italia, Giugliano-Benevento: Auteri pronto a dare spazio a chi ha giocato meno Livorno, alle scuole Mazzini le lezioni si accorciano per dare spazio alla creatività degli studentiDal 9 al 16 febbraio, le scuole Mazzini di Livorno sperimentano un nuovo approccio didattico, riducendo la durata delle lezioni per favorire attività creative e stimolare la curiosità degli studenti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia pone due problemi politici importanti: uno legato all’antifascismo, l’altro all'accessibilità e alla speculazione. West, che ora si fa chiamare Ye, nel 2022 ha pubblicato una serie di tweet contenenti affermazioni come: “A facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.