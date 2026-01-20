Con l’auto dentro la voragine Maltempo Italia ha ignorato i divieti ed è finita così

Durante le recenti condizioni di maltempo in Sicilia, si sono verificati incidenti legati alla mancata osservanza dei divieti di circolazione. Un esempio è l’auto che, ignorando le restrizioni, è finita in una voragine. Questi eventi evidenziano l’importanza di rispettare le misure di sicurezza per prevenire situazioni di rischio e garantire la propria incolumità.

La giornata di maltempo che sta colpendo la Sicilia continua a lasciare dietro di sé episodi che raccontano quanto sottile possa essere il confine tra imprudenza e tragedia. In mattinata, lungo la costa ionica del Messinese, si è verificato un fatto che ha immediatamente acceso l’attenzione delle autorità e dei cittadini, diventando in poche ore un caso emblematico di ciò che può accadere quando si ignorano divieti e ordinanze. A raccontare quanto successo è stato direttamente Salvo Cocina, che ha scelto i social per condividere un messaggio tanto duro quanto esplicito. “Non ci è scappato il morto! Ecco le conseguenze, per fortuna non mortali, di un comportamento personale imprudente “.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Maltempo, si apre voragine sul lungomare di Santa Teresa Riva: auto ci finisce dentro, un feritoNella zona di Santa Teresa di Riva, lungo il lungomare Barracca, si è aperta una nuova voragine che ha coinvolto alcune auto.

Leggi anche: Maltempo in Italia, auto travolta dall’acqua: “Dentro ci sono due bambini”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

