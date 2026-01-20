Con la droga sul pullman da Firenze a Siena | denunciato dalla polizia locale

La polizia locale di Siena ha denunciato un cittadino tunisino per aver detenuto sostanze stupefacenti a bordo di un pullman proveniente da Firenze. L'intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione delle sostanze illegali, volte a garantire la sicurezza pubblica durante i viaggi.

SIENA – La polizia locale di Siena ha denunciato un cittadino di origine tunisina per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato intercettato, a seguito di una segnalazione, nel territorio del comune di Siena, a bordo di un autobus di linea diretto da Firenze verso Siena. Una volta raggiunto il veicolo, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del soggetto segnalato, che, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Il cittadino extracomunitario è stato dunque accompagnato negli uffici del comando della polizia locale, dove sono state espletate le procedure di rito, al termine delle quali è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Armi bianche, girava sul monopattino con un coltello: 20enne denunciato dalla Polizia LocaleUna pattuglia della Polizia Locale di Savignano ha denunciato un 20enne che circolava su un monopattino con un coltello.

In giro con coltelli, tirapugni e droga: fermato dalla Polizia locale durante un controlloDurante un normale controllo nella zona di San Damaso, il 24 dicembre, la polizia locale ha fermato un uomo segnalato per danneggiamenti ai veicoli.

