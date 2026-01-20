Con il suo mood rétro chic è l’accessorio furbo e originale con cui completare gli outfit invernali

Con il suo stile rétro chic, questo accessorio è la scelta intelligente per arricchire gli outfit invernali. Basta un gesto per trasformare un look semplice e basico in qualcosa di più raffinato e originale. Perfetto per chi cerca un dettaglio che faccia la differenza senza rinunciare alla sobrietà, rappresenta un modo semplice e efficace per personalizzare il proprio stile.

Come trasformare con un semplice gesto un outfit semplice e basico in qualcosa di molto più speciale? Facile. Aggiungendo un accessorio che si faccia notare per la sua originalità. E la scelta questa stagione ricade su uno dei pezzi più di tendenza, vale a dire un cappello a cloche. Per cloche si intende un cappello generalmente di feltro dalla forma arrotondata da tenere ben calcato sulla testa fino a coprire la fronte e gran parte delle orecchie. Un modello che ha visto il suo periodo d'oro negli Anni 20 del secolo scorso. Questo pezzo eccentrico e femminile torna a essere sulla cresta dell'onda esattamente cento anni dopo.

