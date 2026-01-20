Con il patrocinio del Comune di Subbiano alla scoperta del Mondo di Clè

Con il patrocinio del Comune di Subbiano, Studio Clè e l’Associazione Il Mondo di Clè inaugurano sabato 31 gennaio alle ore 17 una nuova iniziativa dedicata alla comunità. Dopo dieci anni di attenzione e supporto alle famiglie, questa apertura segna un nuovo passo nel percorso di ascolto, cura e crescita condivisa. Un’occasione per conoscere meglio i servizi e le attività promosse sul territorio.

Con il patrocinio del Comune di Subbiano dopo dieci anni di attività dedicate all'ascolto, alla cura e all'accompagnamento delle famiglie, Studio Clè e l'Associazione Il Mondo di Clè inaugurano sabato 31 gennaio alle ore 17.00 il nuovo Centro Polispecialistico per bambini, adolescenti, adulti e famiglie.

