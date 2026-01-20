Con il patrocinio del Comune di Subbiano alla scoperta del Mondo di Clè

Da arezzonotizie.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il patrocinio del Comune di Subbiano, Studio Clè e l’Associazione Il Mondo di Clè inaugurano sabato 31 gennaio alle ore 17 una nuova iniziativa dedicata alla comunità. Dopo dieci anni di attenzione e supporto alle famiglie, questa apertura segna un nuovo passo nel percorso di ascolto, cura e crescita condivisa. Un’occasione per conoscere meglio i servizi e le attività promosse sul territorio.

Con il patrocinio del Comune di Subbiano dopo dieci anni di attività dedicate all’ascolto, alla cura e all’accompagnamento delle famiglie, Studio Clè e l’Associazione Il Mondo di Clè inaugurano sabato 31 gennaio alle ore 17.00 il nuovo Centro Polispecialistico per bambini, adolescenti, adulti e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

“Alla scoperta del mondo di Clè”, nasce il nuovo centro Polispecialistico per bambini, adolescenti, adultiIl 31 gennaio 2026, a Subbiano, sarà inaugurato “Alla scoperta del mondo di Clè”, un nuovo centro polispecialistico dedicato a bambini, adolescenti, adulti e famiglie.

Leggi anche: “Un giorno da pompiere con Geronimo Stilton”, studenti alla scoperta del mondo dei Vigili del fuoco

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Corso base e avanzato per la potatura dell'olivo e gestione dell'oliveto, con il patrocinio del Comune di Reggello; La liquidazione del compenso dell’avvocato con scaglione diverso da quello indicato va motivata; Memoria e riconoscenza per i Santi Gioacchino e Anna. Festa del patrocinio con l’arcivescovo; Cagliari celebra i Tenores di Neoneli con Omines Ammentos – Antologia.

con il patrocinio delAppuntamento con Il paradosso della conoscenza: tra ignoranza e progresso - Viviamo in un’epoca caratterizzata da un flusso ininterrotto di informazioni. Ma quanto di ciò che riceviamo possiamo realmente comprendere? iodonna.it

con il patrocinio delTre incontri al femminile con la ProMonttevecchia - L’Associazione Pro Loco ProMontevecchia APS, in collaborazione con il Gruppo Genitori #Collegamenti e con il patrocinio del Comune ... merateonline.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.