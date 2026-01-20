Con i tagli alle pensioni ci rimetteranno soprattutto i giovani impegnati in lavori usuranti

La Legge Finanziaria 2025 ha introdotto tagli alle pensioni che colpiscono principalmente i giovani impiegati in lavori usuranti. Questa misura evidenzia come le scelte di bilancio possano incidere sul welfare, spesso in modo poco visibile. È importante analizzare gli effetti di queste decisioni sulle future generazioni e sul sistema di sicurezza sociale, per comprendere le implicazioni di tali interventi.

La recente Legge Finanziaria che ha chiuso il 2025 ha colpito pesantemente il welfare state, nonostante si cerchi di mimetizzarne l'evidenza. In particolare, per giustificare il taglio delle pensioni, ritardandone o sfavorendone l'accesso con vari espedienti, s'invoca sempre la tutela del futuro dei giovani. Ma qui si è giocata questa volta proprio la contraddizione massima. Innanzitutto, si è attinto addirittura al fondo destinato ai cosiddetti "lavori usuranti", riducendolo da 233 a 193 milioni l'anno, ma si è deciso di far scattare il provvedimento a partire dal 2033. Chi andrà in pensione successivamente fruirà di un sistema misto che sarà tanto più penalizzante quanto più ci si allontanerà da questa fatidica data.

