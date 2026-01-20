Comune e Plastic free firmato il protocollo a tempo indeterminato

Il Comune di Agrigento ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’organizzazione Plastic Free, impegnandosi a promuovere iniziative per la tutela dell’ambiente e la riduzione della plastica monouso. La collaborazione, stabile nel tempo, rappresenta un passo concreto verso una gestione più sostenibile del territorio, coinvolgendo cittadini e associazioni in pratiche responsabili e rispettose dell’ecosistema locale.

Traguardo importante per il Comune di Agrigento, che ha firmato il protocollo d'intesa con l'organizzazione di volontariato Plastic Free. Il documento, rinnovato ogni anno dal 2020, è stato adesso sottoscritto a tempo indeterminato dal sindaco Francesco Miccichè, sancendo una collaborazione.

