comune di gioia volano gli stracci sulla dipendente discriminata

Nel Comune di Gioia si evidenzia un acceso confronto politico e istituzionale a seguito della recente sentenza del Tribunale di Palmi, giudice del lavoro, riguardante una dipendente accusata di discriminazione. La vicenda ha suscitato diverse reazioni e pone l’attenzione su tematiche di carattere lavorativo e amministrativo. Di seguito, i dettagli e le implicazioni della decisione giudiziaria.

Un durissimo scontro politico e istituzionale scuote il Comune dopo la sentenza del Tribunale di Palmi - giudice del Lavoro (n. 242026), che ha condannato l’ente per comportamento discriminatorio di genere nei confronti di una funzionaria in attesa a cui non venne rinnovato il contratto. Il Comune è stato condannato a un risarcimento di oltre 20mila euro per danno da perdita di opportunità, ritenendo il giudice che l’amministrazione dell’epoca non abbia dimostrato che la lavoratrice sarebbe stata trattata allo stesso modo in assenza della gravidanza. Sulla vicenda è intervenuta pubblicamente la sindaca Simona Scarcella, con un video dai toni durissimi: «Una donna ha subito una discriminazione perché era donna e una lavoratrice donna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

