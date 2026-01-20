Nel Comune di Arezzo il silenzio si fa spesso presenza silenziosa, quasi istituzionale. Tra le mura di Palazzo, le voci sembrano rare e il dialogo si perde tra i corridoi, lasciando spazio a un’atmosfera di attesa e immobilismo. In questo contesto, le parole di Menchetti emergono come un’eccezione, mentre il resto dell’ente si mantiene in un’inedita, quasi rituale, quiete.

Al Comune di Arezzo il silenzio non è più d’oro: è diventato istituzionale. Altro che sala consiliare, qui sembra d’esser finiti in una biblioteca tibetana durante il voto di clausura. A rompere l’incantesimo ci prova il consigliere comunale Michele Menchetti, che però parla da solo. Dall’altra parte, Comune di Arezzo ascolta. ma solo col pensiero. Interrogazioni depositate e mai risposte. Richieste di accesso agli atti rimaste lì, a stagionare come il vino cattivo. Persino una proposta di delibera consiliare finita, pare, nel fondo di un cassetto: non quello delle buone idee, ma quello dove finiscono le cose che “poi si vedrà”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Comune di Arezzo, il grande mutismo: Menchetti parla, Palazzo tace (e russa)

O che se valuta a memoria? Al Comune d’Arezzo l’OIV arriva tardi e Menchetti alza ‘l sopracciglioAl Comune di Arezzo si monitorano aspetti come performance e trasparenza, elementi fondamentali per una gestione efficace.

Leggi anche: Casi: “Il consigliere Menchetti si rassicuri, i lavori sulla facciata di Palazzo Pretorio sono conclusi”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Open Day nei Nidi comunali; Un questionario sulle case popolari; Esplosione in un edificio nel comune di Arezzo, tre i feriti; Case popolari, il Comune di Arezzo analizza gli effetti della sentenza sulla legge regionale.

Sindaco di Arezzo, Michele Menchetti presenta il suo programma: Non faremo alleanze con nessuno - Il candidato della lista indipendente 'Per Arezzo': Fondamentale cronoprogramma asfaltature. Aumentare presidi della polizia municipale valorizzando gli immobili del Comune inutilizzati. Stop a finan ... arezzonotizie.it

Welfare di comunità: il Comune ringrazia le associazioni per l'aiuto concreto alle famiglie aretine - Arezzo, 15 gennaio 2026 – Misericordia, Arezzo nel Cuore, PB73, Finestra del Sole, Tecla. Va a queste associazioni il ringraziamento dell'Amministrazione comunale per la preziosa collaborazione con ... lanazione.it

Ecco cosa ha disposto il Comune di Arezzo - facebook.com facebook

Esplosione in un edificio nel comune di Arezzo, tre i feriti. Vigili del fuoco lavorano tra le macerie, verifiche su eventuali dispersi. #ANSA x.com