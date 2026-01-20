Comprereste una borsa bruciata? Per questa apparsa su Vinted fioccano le offerte

Su Vinted è apparsa una borsa Lady Dior danneggiata, visibile in stato di deterioramento. La pubblicazione ha attirato numerose offerte da parte degli utenti interessati, sollevando domande sulla percezione e il valore di accessori in condizioni non ottimali. Questa situazione evidenzia come, anche in presenza di danni evidenti, ci siano acquirenti disposti a valutare un acquisto, stimolando riflessioni sul mercato dell’usato e sull’interesse per articoli di lusso in cattive condizioni.

A lasciare però davvero senza parola gli utenti, che hanno subito provveduto a effettuare gli screenshot del caso e a condividerli commentando la cosa, non è stato tanto il gesto di proporre in vendita un articolo di cui non è rimasto praticamente nulla: a spingere i più a parlarne è stato il grande numero di offerte che questo oggetto ha ricevuto.

