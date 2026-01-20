Il Como conquista una vittoria importante all’Olimpico, battendo la Lazio 3-0 e rafforzando le proprie ambizioni europee. Con questa prestazione, i lombardi salgono a 37 punti, avvicinandosi alla Juventus, ferma a 39 punti dopo la sconfitta a Cagliari. La sfida rimane aperta nella parte alta della classifica, aprendo nuovi scenari nella corsa alle posizioni continentali.

Il Como espugna l’Olimpico con un 3-0 netto sulla Lazio e riapre con forza il discorso europeo: la squadra di Cesc Fàbregas sale a 37 punti, portandosi a -2 dalla Juventus quinta, sconfitta a Cagliari nello stesso turno. Una vittoria che ridisegna la parte centrale della classifica e accende un finale di stagione che promette bagarre. Il colpo del Como e il peso della classifica. All’Olimpico non c’è partita. Il Como indirizza la gara con Baturina e la chiude con la doppietta di Nico Paz, confermando una crescita che non è più episodica ma strutturale. I lariani agganciano il treno che porta all’Europa, mentre la Lazio scivola al nono posto a quota 28, restando a -4 dal settimo che oggi vale il piazzamento continentale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Como travolge la Lazio e sogna l’Europa: Juve ora a due punti

Leggi anche: Il Como sogna l’Europa

Serie A, il Como travolge la Lazio: 0-3 all’OlimpicoNel match della 21ª giornata di Serie A, il Como conquista una vittoria importante all’Olimpico, battendo la Lazio con il punteggio di 3-0.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Serie A, il Como travolge la Lazio: 0-3 all’Olimpico - Nella 21esima giornata di Serie A, il Como cala il tris contro la Lazio all'Olimpico e continua a sognare l'Europa. msn.com