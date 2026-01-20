Come Valentino ha cambiato la moda nel cinema | l’abito di Julia Roberts agli Oscar 2001 che la figlia voleva rubare

Nel 2001, Valentino firmò l’abito di Julia Roberts agli Oscar, un modello che ancora oggi suscita ammirazione. Questa creazione ha segnato un punto di svolta nel modo in cui la moda si integra con il cinema, diventando un’icona riconosciuta anche oltre il grande schermo. La sua influenza si percepisce anche nel rapporto tra star e abbigliamento, come dimostra la curiosa scena di Hazel Moder, nel 2022, che desiderava rubare il vestito di sua madre.

Era la primavera del 2022 quando Hazel Moder, diciassette anni, si è messa a rovistare nell’armadio di sua madre in cerca del vestito perfetto per il ballo di fine anno. Tra i tanti abiti appesi, uno in particolare ha catturato la sua attenzione: un lungo vestito nero con bordino bianco e uno strascico che sembrava uscito da un’altra epoca. “ Cos’è questo abito? ” ha chiesto alla madre. La risposta di Julia Roberts è stata semplice: “ Be’, provalo “. Quello che Hazel non sapeva è che stava infilando uno degli abiti più iconici della storia del cinema e della moda: la creazione vintage Valentino che sua madre aveva indossato la notte del 25 marzo 2001, quando aveva ritirato l’Oscar come miglior attrice per Erin Brockovich. 🔗 Leggi su Screenworld.it

