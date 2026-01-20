Federica Torzullo è stata uccisa con particolare ferocia dal marito, Carlomagno. Secondo le indagini, lui le avrebbe martoriato il viso, dato fuoco e tentato di renderla irriconoscibile, scavando una buca in tempi rapidi e distruggendo il corpo facendolo a pezzi. Questa vicenda evidenzia la brutalità dell’episodio e le modalità violente con cui si è consumato il delitto.

Il marito di Federica Torzullo avrebbe tentato di rendere irriconoscibile la vittima e di distruggere il corpo, facendolo a pezzi e bruciandolo Per descrivere come è stata uccisa Federica Torzullo, gli inquirenti hanno usato l'espressione “con particolare ferocia”. Il quadro investigativo, se. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Come è stata uccisa Federica Torzullo, "il marito Carlomagno le ha martoriato il viso e dato fuoco, voleva farla a pezzi, ha scavato una buca in tempi record"

Federica Torzullo uccisa dal marito, l'autopsia e la pista dei complici: «Le ha martoriato il viso, voleva farla a pezzi e fuggire»Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, attualmente in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento.

Federica Torzullo uccisa dal marito, l'autopsia e la pista dei complici: «Le ha martoriato il viso e provò a farla a pezzi, voleva fuggire»Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario e occultamento.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Claudio Carlomagno, l'interrogatorio al marito di Federica Torzullo: le 3 ore di buco, il sangue e il camion ripulito. Non ha preso la macchina. Sarà andata via a piedi; L’omicidio di Renee Nicole Good e la violenza dell’Ice; Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: Gravi indizi sul marito.

Federica Torzullo, come è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno: l'ultima cena, la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphone - Una lunga scia di sangue dal soggiorno dei coniugi Carlomagno arriva fino a una cava del comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E un’evidente macchia su una parete di ... leggo.it

Federica Torzullo, come è stata uccisa: l'ultima cena, la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphone - Una lunga scia di sangue dal soggiorno dei coniugi Carlomagno arriva fino a una cava del comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E un’evidente macchia su una parete di ... ilmattino.it

Le parole della persona che abita a pochi passi dalla villa di Anguillara dove la donna sarebbe stata uccisa - facebook.com facebook

Una persona è stata uccisa e almeno sei sono state ferite in una sparatoria a Chribska, in Cechia x.com