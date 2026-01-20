Come è stata ritrovata la Basilica di Vitruvio? Cos’è e perché è di importanza mondiale

La Basilica di Vitruvio, scomparsa da secoli, è stata recentemente ritrovata grazie a scavi sistematici e analisi approfondite. Si tratta di un importante sito archeologico di rilevanza mondiale, simbolo della conoscenza e dell’ingegno dell’antica Roma. La sua scoperta permette di comprendere meglio la storia e la cultura di quel periodo, offrendo nuove prospettive agli studi archeologici e storico-architettonici.

Fano, 20 gennaio 2026 – Poche soddisfazioni e ancor meno certezze costellano la carriera di un archeologo. Si lavora con le ipotesi, le suggestioni, l’intuito, alla ricerca di un sacro Graal destinato il più delle volte a rimanere sepolto sotto metri di terreno. Per questo la precisione millimetrica con cui a Fano sono riaffiorate le evidenze fisiche della leggendaria Basilica di Vitruvio, per secoli vagheggiata dagli studiosi di tutto il mondo, devono aver fatto sentire quegli archeologi come gli scopritori della scuola di Pitagora a Crotone, del Lapis Niger a Roma, come Carter nella tomba di Tutankhamon, a cui il ritrovamento dei giorni nostri è stato accostato per importanza storica e valore culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Come è stata ritrovata la Basilica di Vitruvio? Cos’è e perché è di “importanza mondiale” La Basilica di Vitruvio, il video della sensazionale scoperta a FanoLa Basilica di Vitruvio a Fano rappresenta una scoperta di grande rilievo storico e archeologico. Fano, ritrovati i resti della Basilica di VitruvioA Fano, negli scavi sotto piazza Andrea Costa, sono stati rinvenuti resti della Basilica di Vitruvio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni - Il corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it

Dopo oltre duemila anni, a Fano è stata ritrovata la Basilica di Vitruvio. Gli scavi in piazza Andrea Costa hanno riportato alla luce prove scientifiche che confermano l'ubicazione dell'edificio progettato dal celebre architetto romano, aprendo una nuova pagina

